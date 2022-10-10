حبس تشكيل عصابي تخصص في بيع الأطفال عبر الإنترنت بالقليوبية

أمرت محكمة جنايات شبرا بتجديد حبس عصابة مكونة من 4 أفراد، بينهم زوج وزوجة، 45 يوما لقيامهم ببيع الأطفال مجهولي النسبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استدراج بعض السيدات سيئات السمعة، والتي حملن سفاحا في مناطق قليوب وشبرا والعبور وشبين القناطر، وإقناعهن باستكمال الحمل والقيام ببيع الأطفال نتاج هذه الحمل مقابل مبالغ مالية وتزوير شهادات ميلاد لهم وتقارير طبية مزورة منسوبة لبعض المستشفيات ليتمكنوا من قيدهم بأسماء المشترين.

ضبط عصابة بيع الأطفال على الإنترنت

وكشفت التحقيقات في الواقعة، قيام زوج وزوجة واتنين آخرين باستدراج سيدات حملن بطريقة غير شرعية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير مكان آمن لهن وإقناعهن باستكمال الحمل بدلا من التخلص منه، والقيام بعرض هذه الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي لبيعها داخل وخارج مصر.

تفاصيل الواقعة بدأت بمعلومات وردت إلى أجهزة أمن القليوبية بقيام الزوج والزوجة ومعاونيهما، بالبحث على الإنترنت عن السيدات الحوامل بطريقة غير شرعية واللائي يردن التخلص من حملهن وإقناعهن بعدم فعل ذلك واستمرار الحمل والولادة ثم تسليم المولود للعصابة لبيعه عبر الإنترنت، بعد تزوير شهادات ميلاد له وتقارير طبية منسوبة لبعض المستشفياتـ ليتمكنوا من قيدهم بأسماء المشترين.

كان المتهم «ح س ح» وزوجته «ن ع ا» وابنة خالتها «ن م ن» وجارة لهم اعتادوا استقطاب بعض النسوة اللاتي حملن سفاحا وإقناعهن بعدم الإجهاض وتوفير مكان لهن للإقامة فيه حتى يضعن حملهن، وثم يقومون ببيع المولود للراغبين نظير مبالغ مالية كبيرة.

ضبط المتهمين في عصابة بيع الأطفال

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومكافحة جرائم التزوير والإنترنت أن نشاط أفراد تشكيل عصابي بترويج لبيع الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتركز في شبرا الخيمة وقليوب والعبور وشبين القناطر، وعلى الفور تم التوصل للموقع الإلكتروني ومستخدميه، وتم ضبط أفراد التشكيل وضبط إحدى السيدات ممن وضعن طفلين توأم وتدعى «ب ا ن»، وتم استخراج شهادات مزورة لهما وبيعهما نظير مبلغ مالي كبير بالدولار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفلين وتسليمهما لإحدى دور الرعاية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وعرضهم على محكمة الجنايات التي أمرت بحبسهم 45 يوما، حبسا مطلقا على ذمة القضية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات من مبالغ مالية وأجهزة حاسب آلي وسيارتين وعدد من الشهادات الطبية وشهادات الميلاد المزورة.

كما تبين لأجهزة الأمن أن زعيم التشكيل المتهم الأول هارب من عدة أحكام بالحبس والسجن في عدد من قضايا النصب والاحتيال وصدر ضده عدة أحكام جنائية.

العقوبة في القانون

وأوضح المحامي أحمد دواد لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في بيع الأطفال تصل إلى السجن وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامهم بالاتجار في الأطفال أو استغلالهم، حيث حظر قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، المساس بحق الطفل وتوفير الحماية له من الاتجار به أو الاستغلال التجاري أو استخدامه في إجراء تجارب علمية عليه.