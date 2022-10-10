محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء كوبري من طريق المعاهدة لمنفذ النصر

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح إنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر لعبور السكة الحديد والوصول للموانئ، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

شرح تفصيلي لتصميم الكوبري

واستمع محافظ بورسعيد لعرض من السكرتير العام حول التنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة قبل البدء في وضع التصميم المبدئي للكوبري العلوي الجديد، كما استعرض ممثل عن هيئة الطرق شرحا تفصيليا حول التصميم المقترح للكوبري.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر لعبور السكة الحديد والوصول للمواني يعد بمثابة أمن قومي نظرا لأنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين من خارج بورسعيد لمنطقة الاستثمار.

سرعة إنجاز وتنفيذ المشروع

ووجه محافظ بورسعيد بتعديل التصميم المبدئي لمقترح إنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر، وإجراء جولة ميدانية لموقع إنشاء الكوبري لإعادة الدراسة والتخطيط، مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة إنجاز وتنفيذ المشروع.