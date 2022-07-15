عودة شاطئ البوريفاج للعمل بعد انتهاء كوبري 45.. وممشى جديد للمواطنين
كتب:
كيرلس مجدى
02:49 م | الجمعة 15 يوليو 2022
كوبري ونفق 45 بجوار شاطئ البوريفاج
ارتبط شاطئ البوريفاج في الإسكندرية بجدل واسع في ظل إقامة كوبري ونفق 45، والذي يعرف بمسمى كوبري «السادات»، حيث انتاب المواطنون قلق حول اتخاذ مساحة الشاطئ وضمها إلى الطريق العام، ما رآه البعض أنه تعد على الشواطئ، إلا أن البيانات الحكومية حول هذا الموضوع قد نفت ذلك، مؤكدة أن الأمر يتم لتطوير المنطقة وتيسير حركة المرور مع وجود ممشى مميز للمواطنين.
عودة شاطئ البوريفاج بعد شهر ونصف
وبحسب ما أعلنه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على تنفيذ كوبري السادات، في تصريحات صحفية، فإن المشروع المقام بالقرب من شاطئ البوريفاج سيخلق حالة سيولة مرورية في تلك المنطقة، ويقضي على الزحام بشكل نهائي، وهو المقرر افتتاحه بعد شهر ونصف الشهر تقريبًا.
تلك التصريحات بالمدة الزمنية، تعني عودة شاطئ البوريفاج التابع لحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، إلى عمله بعد شهر ونصف، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مسبقاً أن الطريق الذي أقيم على الرملة في شاطئ البوريفاج يعد طريقا مؤقتا لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.
تغذية شاطئ البوريفاج بالرمال
وأوضحت الإدارة أن كل ذلك سيزال بمجرد انتهاء مشروع نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، حيث من المقرر تغذية شاطئ البوريفاج بالرمال، وزيادة مساحة الشاطئ لاستيعاب عدد مصيفين أكبر.
كوبري شاطئ البوريفاج
وتبرز قيمة كبرى لكوبري ونفق 45 أو كما أطلق عليه البعض كوبري شاطئ البوريفاج، حيث يعمل على تيسير السيولة المرورية كونه يبدأ من شارع السادات «شارع 45»، بنفق عرضه 19 مترا، بمعدل 3 حارات دخول، ومثلها خروج، وينتهي عند البحر بالدوران ناحية اليسار تقريبا، بطول 150 مترا، على أن ينتهي النفق بعدد 2 كوبري، كل منهما 3 حارات دخول، ومثلها للخروج.
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