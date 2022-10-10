تشييع جثمان طبيب شاب توفي قبل استلام «التكليف» بالمنوفية «صور»

شيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان طبيب شاب يدعى عبدالرحمن صلاح، والذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد شارع الاستاد، وسط حالة من الحزن وانهيار أسرة الطبيب الشاب وأصدقاءه.

الحزن يخيم على أطباء المنوفية

وسادت حالة من الحزن بين الأطباء في محافظة المنوفية لوفاة الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح، والذي كان الأول على دفعته في كلية الطب جامعة المنوفية، وتداول الأطباء خبر وفاته بحزن شديد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعى الطبيب الشاب

ونعت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية عبر صفحتها على «فيسبوك» الطبيب الشاب، «يتقدم مجلس نقابه أطباء المنوفية بخالص التعازي لوفاة الزميل الطبيب الشاب الخلوق عبدالرحمن صلاح، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وأحبائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون» .

تكليف الطبيب الشاب

وكان من المقرر استلام الطبيب الراحل التكليف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تخرجه من كلية الطب وحصوله على الامتياز داخل الكلية، ولكنه توفي قبل ذلك