طبيب الشرقية يكشف تفاصيل وفاة ابنته وإصابة باقي أسرته في حادث القطار

أعرب الدكتور علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ بمستشفى فاقوس النموذجي بالشرقية، عن حزنه الشديد لوفاة ابنته روان في حادث تصادم ميكروباص كان يقل أسرتها مع أحد القطارات، إذ ذكر أنه لم يكن يعلم طبيعة حادث الميكروباص الذي تعرضت له زوجته وأبناؤه وأدى إلى وفاة ابنته «روان»، لافتًا إلى أن أسرته كانوا خارجين للتنزه في رحلة ولقوا حتفهم في الحادثة المأساوية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه خيري رمضان، على «القاهرة والناس».

الحالة الصحية لباقي أسرته الصحية صعبة

ودخل «عبد السلام»، في نوبة من البكاء الشديد على الهواء عند حديثه عن ابنته، «بنتي كانت وردة نقية لم تلوث من هذه الدنيا وكانت متفوقة ورقم اثنين على دفعتها في كلية الطب، والدنيا كانت أمامها وخرجوا يستمتعوا في اليوم ده، لكن قضاء الله وقدره»، موضحًا أن الحالة الصحية لباقي أسرته الصحية صعبة، «في تهتك في الطحال والكبد وكسور في القدم وفى حالات مستقرة وفي حالات صعبة، وأبنائي أحمد ونور عملوا عمليات وأحمد شال الطحال، ونور كان في نزيف داخلي، وزوجتي عندها إصابة في الرأس وكسر في الحوض».

سائق الميكروباص أصر على العبور

وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب «أبو كبير – الصالحية» صباح الجمعة الماضية، فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تعبر السكة من مكان غير شرعي وغير معد للعبور، رغم وجود مزلقان شرعي للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط، إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور ما أدى إلى الاصطدام بها، مشيرا إلى وجود إصابات ووفيات، وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية في حينه، كما تم القبض على سائق الميكروباص في أثناء محاولته للهروب.