أصدقاء الطبيب الشاب المتوفى إثر أزمة صحية بالمنوفية: «ملحقش يفرح بتفوقه»

أكد عدد من أصدقاء الطبيب الشاب عبد الرحمن صلاح الذي وافته المنية، مساء أمس، إثر أزمة صحية نتيجة ضعف عضلة القلب، أن الفقيد كان سيقوم باستلام تكليفه خلال الأيام المقبلة ولكنه تعرض لأزمة صحية قبل أسبوعين ودخل على إثرها العناية المركزة لتدهور حالته الصحية.

أصدقاء طبيب المنوفية: «كان الأول على دفعته»

وأوضح أصدقاء طبيب المنوفية المتوفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب الشاب كان الأول على دفعته وهي الدفعة 34 بكلية الطب، مؤكدين أنه كان شابا محبوبا خدوما للجميع، ويتمنى الخير لكل من حوله في كل وقت، مشيرين إلى أن وفاته صادمة للجميع «ملحقش يفرح بتفوقه».

رئيس جامعة المنوفية ينعى الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح

من جانبه نعى الدكتور مبارك رئيس جامعة المنوفية الطبيب الشاب عبر موقعه الرسمي، قائلا «يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطبيب عبد الرحمن صلاح خريج الدفعة 34 بكلية الطب، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وسادت حالة من الحزن الشديد، بين أهالي محافظة المنوفية بعد وفاة الطبيب الشاب عبدالرحمن صلاح، وانتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مرفق بها نبأ وفاته مؤكدين أنه كان نعم الشاب وكان محبوبا من الجميع، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.