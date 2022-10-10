تركيب 1322 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية في المنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، اليوم، تركيب 1322 وصلة مياه شرب للأسر الأولي بالرعاية، والعمل على تركيب 242 وصلة مياه بقرية الناصرية مركز بني مزار، في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

تعاون بين الجمعيات الأهلية لرعاية الأسر

وأشاد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقا

ويأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة المنيا، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، منوها أن الأورمان تمكنت على مدار الأعوام السابقة من تركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.