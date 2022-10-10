بدء رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير والحد من وقوع الحوادث.

رصف الطريق الصحراوي من دلجا إلى تونا الجبل في ملوي

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين ديرمواس وملوي، الوصلة من دلجا حتي تونا الجبل بطول 3 كم تحت اشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد رئيس المركز على تذليل كل العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لإتمام أعمال الرصف، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الذي شدد على الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف.

وأكد محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة العشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بجميع المراكز والمدن.

إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة

ونفذت الوحدة المحلية ببنى مزار أعمال إزالة 23 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 21 حالة هندسة ري غرب، وحالتي تعد على أرض زراعية في المهد بقرية صدف.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.