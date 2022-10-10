عقوبة التعدي على الزوجات بعد تكرار واقعة «عروس الإسماعيلية».. تصل لـ10 سنوات

لم تمر أشهر على واقعة تعدي زوجها عليها ضربًا في الشارع يوم زفافها، لتعود مها محمد، وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للتهديد والتعذيب مجددًا على يد زوجها، وتحرير محضر ضده، انتهى بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه في الإسماعيلية.

قانوني: جسامة النتيجة الإجرامية معيارا لتشديد العقوبة

الاعتداء وضرب الزوجات جريمة يُعاقب عليها القانون، بحسب ما أكده الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، موضحًا أنّ المشرع المصري عاقب على جريمة الضرب، وفقًا لعدة صور متخذة من جسامة النتيجة الإجرامية المترتبة على الفعل، كمعيار لتشديد العقوبة، أي إذا كانت الإصابات بسيطة «أقل من 20 يوم» تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وقال «السعداوي» في حديثه لـ«الوطن»، إنّه في حال زيادة المدة عن «20 يوم»، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عامين، بينما إذا أسفر الضرب عن حدوث عاهة يستحيل علاجها، كانت العقوبة السجن من من 3 إلى 5 سنوات، إذا وقع الفعل مجردًا.

السعداوي: تشدد عقوبة الضرب في حالة العاهة وسبق الإصرار والترصد

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أنّه إذا كانت العاهة نتيجة سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات، موضحًا أنّ المشرع المصري اتخذ من جسامة النتيجة المترتبة عن فعل الضرب، معيارا لتشديد العقوبات.

وحول واقعة تعدي زوج الإسماعيلية على زوجته، أوضح أنه إذا وقع الفعل من زوج على زوجته أو من أي صاحب صفة على آخر، لا يعد ذلك ظرف مشدد لجريمة الضرب، إذ إن العقوبة واحدة، وتشدد عقوبة الضرب في حالة واحدة، وهو إذا نتج عن الفعل عاهة وكان مصحوبًا بسبق إصرار أو ترصد.

وكانت قصة «عروس الإسماعيلية» بدأت في فبراير الماضي، بعد تداول مقطع فيديو لزوجها يتعدى عليها بالضرب في الشارع يوم زفافهما حتى سقطت أرضًا، إلا أنها لم تحرر أي محضر وقتها، وتحدثت هى وأسرتها أن ما حدث سوء تفاهم، وأنها تعيش قصة حب مع زوجها، لتعود مجددًا بواقعة ضرب جديدة، ولكنها أخذت إجراء قانوني هذه المرة.