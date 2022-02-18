محام: ما حدث مع «عروس الإسماعيلية» لا يجب أن يمر دون عقاب الزوج

قال رضا الدنبوقي المحامي الحقوقي، والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن ما اقترفه زوج عروس الإسماعيلية يعد قانونا جريمة تعدي على الغير سواء تسبب في جرح لها أم لا، وتعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما.

المطالبة بعقاب الزوج بالحد الأقصى

وأضاف «الدنبوقي»، في بيان صحفي: «رأينا أن ما تم ضد عروس الإسماعيلية يعد نوعا من التقليل من قدرها وتحقيرا لشأنها، وستلازمها تلك الواقعة وذكراها ما دامت حية، ويجب ألا تمر دون عقاب الزوج بالحد الأقصى للعقوبة، لكي تكون رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على نساء وفتيات مصر، ورسالة قوية نوجهها للمشرع المصري».

المطالبة بتشريع موحد لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء

وأشار المحامي إلى أنه آن الأوان لسن تشريع موحد لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء، وقال للنساء: «علوا أصواتكن وارفضن التعدي كي لا تتكرر تلك الوقائع ويستسيغها الناس، فتلك الإهانة تعد كارثة تهدد أمن المجتمع».

وأكد المحامي الحقوقي، على أن المادة 240 من قانون العقوبات تنص على أن: «كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى، يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات».