حادث عروس الإسماعيلية.. «كانت رايحة تجيب فستان الفرح.. راحت المشرحة»

تحفّظت جهات التحقيق على سائق سيارة ربع نقل، الذي تسبب في حادث عروس الإسماعيلية، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم العروس ظهر اليوم الجمعة، وبدأت في فتح التحقيقات بشأن الواقعة، فيما أمرت بإيداع جثامين المتوفين الثلاثة في ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي تحت تصرف النيابة.

ويستمع فريق من النيابة العامة لأقوال سائق السيارة الربع نقل التي اصطدم بها شاب يقود دراجة نارية على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي وخلفه عروس الإسماعيلية وبنت خالتها.

بلاغ بالحادث

وكان تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز شرطة القصاصين يفيد اصطدام دراجة نارية مع سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، فتبين مصرع 3 أشخاص في العشرينيات من العمر، ونقلت سيارة الإسعاف الجثامين إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وقالت المصادر الأمنية إن المتوفين عروس في يوم زفافها وبنت خالتها وشقيق العريس.

أسرة العروس: كانت في طريقها لإحضار فستان الزفاف

وقالت المصادر الطبية في مستشفى التل الكبير المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المتوفين هم: محمد فتحي، 22 سنة، مقيم بمنطقة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وأسماء ناجي، 23 سنة، مقيمة بمركز الصالحية بمحافظة الشرقية، وهاجر توفيق، 23 سنة، مقيمة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت أسرة الفتاة أسماء ناجي، لـ«الوطن»، أن العروس كانت في طريقها إلى إحضار فستان الفرح الخاص بها إلا أنها تعرضت لحادث على الطريق قبل وصولها وتوفيت في الحال.