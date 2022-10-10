رئيس جامعة كفر الشيخ: توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ماهر أبو السعود، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أحمد عبد المنصف، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية.

عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر في جامعة كفر الشيخ

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر ، كما استعرض الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، المقومات الموجودة داخل الكلية والورش والمعامل التي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة الجديدة والأنشطة الطلابية المختلفة.

ورحب عميد الكلية بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة، داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية

وذكر عميد كلية الهندسة، إن الجامعة تُقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات، متمنياً التوفيق للجميع.

ومن جانبه، وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبر عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية، وانضمامهم إلى أسرة الجامعة، وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير سُبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وتحدث «دسوقي»، إلي الطلاب، قائلاً: «أُبارك لكم قبولكم في جامعة كفر الشيخ، وأوصيكم بعقد العزم منذ البداية أن تجعلوا هذا العام عاماً دراسياً متميزاً بالجد والاجتهاد عامراً بالنشاط والعزيمة، وأن تخافوا على ممتلكات ومرافق الجامعة فهي بيتكم الثاني، وأن تتقيدوا بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة وأن تحترموا جميع منسوبيها، كما أوصي أبنائي الطلاب والطالبات بأن يكونوا عند حُسن ظن آبائهم وأعضاء هيئة التدريس وبلادنا بهم».

وقدم «دسوقي»، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات

وشدد «دسوقي»، على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات، مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعيًا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات.