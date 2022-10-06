رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى إلى تعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأهمية التعامل بجدية مع هذه المتغيرات المناخية من خلال عدة محاور تشمل تقليل أي تأثير سلبي للأنشطة داخل الجامعة على المناخ، والتعامل بإيجابية مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفعالية في تحسين البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار خلال المؤتمر الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بعنوان «التغيرات المناخية والحاجة إلى نهج عالم واحد صحة واحدة» إلى سعي إدارة الجامعة إلى إبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية، وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية من خلال إطلاق عدة مبادرات لترشيد الاستهلاك.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم بمشروعات بحثية

وأوضح «دسوقي»، أن الجامعة لها تصنيف متميز ضمن الجامعات العالمية الخضراء صديقة البيئة، فضلاً عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في مجال الحد من تأثيرات تغيرات المناخ.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ نظمت المؤتمر بمشاركة كليات الطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والزراعة، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، بمنتجع جرافتى سهل حشيش «الغردقة».

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعه كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، منسق عام المؤتمر، وذلك في إطار اهتمام جامعة كفر الشيخ بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويتضمن المؤتمر محاور التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات في رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

تطوير البحث العلمي في مجال تغير المناخ

ويهدف المؤتمر إلى دعم البحث والتطوير في المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية، وتطوير البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المُناخية، وتعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم.