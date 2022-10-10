بالأرقام.. مرتبات الأطباء والممرضين في التأمين الصحي الشامل: طفرة كبيرة

مميزات عدة يحصل عليها أعضاء الفريق الطبي، في منظومة التأمين الصحي الشامل، منها نقلة كبيرة وطفرة غير مسبوقة في رواتب الأطباء والصيادلة والتمريض وممارسي العلاج الطبي والفنيين، وترصد «الوطن» خلال السطور المقبلة، الجدول التفصيلي لمرتبات أعضاء الفريق الطبي سواء الأطباء أو الصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي باختلاف التخصصات والدرجات العلمية.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ مرتبات الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل تتراوح ما بين 11500 إلى 25300 جنيه مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة في الأسبوح.

مرتبات الأطباء في منظومة التأمين الصحي

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه وفقا لما هو معلن يحصل الأطباء المقيمين من 10: 12 ألف جنيه شهريا، ويحصل طبيب مقيم تخصصات نادرة «رعاية، تخدير، الطوارئ» من 11 : 13 ألف جنيه شهريا، ويحصل الطبيب الأخصائي من 14 : 16 ألف جنيه شهريا، فيما يحصل أخصائى تخصصات حرجة من 15 : 17 ألف جنيه شهريا، ويحصل الطبيب الاستشاري من 17: 22 ألف شهريًا.

من جانبه قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إنّ راتب طبيب الأسنان حديث التخرج في منظومة التأمين الصحي الجديدة، يصل إلى 11500 جنيه، في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 13800 جنيه.

وأكد الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة السابق، أنّ الصيدلي حديث التخرج سيحصل على مرتب 9200 جنيه، ويحصل الصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات مرتب 11500 جنيه.

زيادة رواتب الأطباء

أما بالنسبة للعلاج الطبيعي، قال الدكتور محمد محسن المتحدث باسم نقابة أطباء العلاج الطبيعي، إنّ طبيب العلاج الطبيعي حديث التخرج سيحصل على مرتب 9200 جنيه، في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 11500 جنيه.

وأكدت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، أنّ أخصائي التمريض حديث التخرج سيحصل على مرتب 9200 جنيه في حين يحصل عضو التمريض ذو خبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.

وتشهد منظومة التأمين الصحي العديد من الإيجابيات منها زيادة رواتب الأطباء، وتجديد وتطوير أبنية المستشفيات المنضمة للمنظومة طبقا لمعايير الجودة، كما تم استحداث إدارات للموارد البشرية والجودة، وتم عمل تنظيم أفضل لطريقة انتظار المرضى والكشف عليهم.