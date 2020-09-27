رواتب الأطباء والصيادلة في منظومة التأمين الجديدة: "تصل لـ25 ألف جنيه"

يحظى الفريق الطبي، بطفرة كبيرة في أجورهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي تعد من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وبدأ بالفعل تطبيق زيادة بدل المهن الطبية، الذي أقره الرئيس السيسي مؤخرا.

"الوطن" ترصد خلال السطور المقبلة، الجدول التفصيلي لمرتبات جميع الفرق الطبية "الأطباء - الصيادلة - التمريض - الفنيين - العلاج الطبيعى" باختلاف التخصصات والدرجات العلمية.

وتتراوح رواتب أطباء في منظومة التأمين الصحي الجديد ما بين 11500 إلى 25300 جنيه مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة في الأسبوح.

- يحصل الأطباء المقيمين من 10: 12 ألف جنيه شهريا.

- ويحصل طبيب مقيم تخصصات نادرة "رعاية، تخدير، الطوارئ" من 11 : 13 ألف جنيه شهريا.

- ويحصل الطبيب الأخصائى من 14 : 16 ألف جنيه شهريا.

- ويحصل أخصائى تخصصات حرجة من 15 : 17 ألف جنيه شهريا .

- ويحصل الطبيب الاستشارى من 17: 22 ألف شهرياً.

طبيب الأسنان حديث التخرج يحصل على 11500 جنيه راتب ضمن المنظومة الجديدة

أما طبيب الأسنان حديث التخرج، فسيحصل على مرتب 11500 جنيه ضمن المنظومة الجديدة، في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 13800 جنيه، وبالنسبة للصيادلة سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، ويحصل الصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات مرتب 11500 جنيه.

أما بالنسبة للعلاج الطبيعى سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، فى حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 11500 جنيه، كما يحصل أخصائى التمريض حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه فى حين يحصل عضو التمريض ذو خبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي، شملت العديد من الإيجابيات وليست زيادة رواتب الأطباء فقط، بل تم بالفعل تجديد وتطوير (أبنية) المستشفيات ببورسعيد طبقا لمعايير الجودة

وأكد أنه تم إستحداث إدارات للموارد البشرية والجودة، وتم عمل تنظيم أفضل لطريقة إنتظار المرضى والكشف عليهم، مشيرا إلى انه تم بالفعل صرف الحوافز الجديدة طبقا للجدول المعلن عنه من وزارة الصحة.

وعن بدء تطبيق زيادة بدل المهن الطبية، رحب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء ببدأ تطبيق قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والذي ينث على زيادة بدل المهن الطبيةبأثر رجعي. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه سيتم صرف بدل المهن الطبية، بأثر رجعي من شهر مارس الماضي، بواقع 4 أشهر، مشيرا إلى أن القرار شمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية والعاملين بالتأمين الصحي كما طالبت النقابة.

وأكد "الزيات"، أن إقرار القانون بشكل عام يعد خطوة إيجابية في طريق تحقيق مطالب الأطباء، والفريق الطبي.