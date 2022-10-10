«التموين» تنفي نقص السلع الأساسية في مخازن الجملة.. وانتظام عمليات الصرف

نفى مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود نقص في كميات السلع الغذائية الأساسية بمخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تمد منافذ البقالين بالسلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين، مؤكدا انتظام عملية صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2022، وسلع الدعم الاستثنائي للمواطنين المستحقين له للشهر الثاني على التوالي والمحدد بقيمة 100 جنيه شهريا.

نسبة صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022 تخطت 45% لإجمالي المواطنين المستحقين للدعم على البطاقات التموينية والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموينية مستحق عليها 64 مليون فرد على منظومة دعم التموين.

وأشار المصدر إلى استمرار صرف الاستعاضات (حصة السلع) لكل منفذ بقال تمويني طبقا للنسب المقررة، مؤكدا توافر السلع التموينية في مخازن الشركة القابضة لفترة تتخطى 6 أشهر في السلع الأساسية.

أسعار السلع التموينية

وأكد المصدر على تكثيف الرقابة من مفتشي التموين على منافذ البقالين وعلى المخابز لضمان صرف السلع بالأسعار المدعمة من الوزارة، كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.