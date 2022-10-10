لراغبي التنازل عن بطاقة التموين.. خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تموينية جديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين، لراغبي التنازل عن بطاقة التموين، للأسرة التي ترى من تلقاء نفسها أنها لا تستحق الدعم التمويني ودعم الخبز.

كيفية التنازل عن بطاقة التموين؟

وتأتي خدمة التنازل عن بطاقة التموين تحت عنوان «إيقاف بطاقة تموينية»، ضمن 3 خدمات جديدة للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني تم إضافتها مجددا على بوابة مصر الرقمية للتموين مع الخدمات الأخرى الموجودة على رابط البوابة والبالغ عددها 10 خدمات ليصل إجمالي عدد الخدمات التموينية الإلكترونية إلى 13 خدمة تموينية للمستفيدين من الدعم التمويني.

خدمات بطاقات التموين الجديدة

وتتيح الخدمة الجديدة ايقاف بطاقة التموين نهائيا من منظومة دعم الخبز ومنظومة السلع التموينية، مع عدم إصدارها مرة أخرى، بناء على الطلب الذي يتقدم به المواطن صاحب البطاقة التموينية على البوابة، اذ من المقرر أن يتم تفعيل الخدمة خلال الأيام المقبلة مع الخدمات الجديدة الأخرى، والتي تشمل رابط بوابة مصر الرقمية للتموين التالي:

** إيقاف بطاقة تموينية.

** إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

** إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

فيما تشمل باقي الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية والمفعلة لخدمة المواطنين دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين على التالي: «تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة، نقل البطاقة من محافظة لأخرى، الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين».

في سياق آخر يستمر موقع دعم مصر الرقمي في إتاحة خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين دون مهلة، اذ يتمكن أي مواطن لم يقم بتسجيل الرقم في الوقت السابق من تسجيله حاليا وفي أي وقت عبر أيقونة إضافة رقم للهاتف المحمول المتاحة على الموقع.