ثبات سعر الرغيف وتشديد الرقابة على المخابز.. إجراءات دعم منظومة الخبز

أدت الأحداث العالمية المتلاحقة إلى زيادة نسب التضخم وتضاعف أسعار السلع الأساسية في جميع الدول، فيما استطاعت الحكومة المصرية الحفاظ على دعم منظومة الخبز سواء سعر الرغيف البلدي أو عدد المواطنين المستحقين لدعم الخبز أو حصة الفرد اليومية من عدد الأرغفة المدعمة.

استمرار دعم الدولة للخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا

ورغم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن سعر رغيف الخبز البلدي ظل ثابتا عند 5 قروش للمواطن على البطاقة التموينية، فضلا عن تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي استمرار ثبات سعر الرغيف دون زيادة، إذ تبلغ ميزانية دعم الخبز السنوية 51 مليار جنيه، في حين أن الزيادة العالمية في أسعار القمح وقد ترفع تكلفة دعم الخبز السنوية إلى 72 مليار جنيه بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، طبقا لوزير التموين.

الحفاظ على حصة الفرد على البطاقة من الخبز

وحافظت منظومة دعم الخبز على حصة الفرد الواحد على البطاقة التموينية من الخبز البلدي المدعم، إذ لا يزال يحصل كل مواطن على عدد 5 أرغفة يومية من العيش البلدي بإجمالي 150 رغيفا طوال الشهر للفرد، وتحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفا بسعر جنيه واحد في اليوم بإجمالي 600 رغيف على مدار الشهر.

استمرار صرف فارق نقاط الخبز كدعم سلعي

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة حريصة كل الحرص على حصول المواطن على الخبز البلدي المدعم بسعر 5 قروش فقط، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تقرير عن حجم دعم الخبز، أن قيمة ‏دعم الدولة للخبز بلغ 5.5 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، منوها بأن قيمة ‏دعم السلع التموينية يبلغ 3 مليارات جنيها شهريا بعد ارتفاع أسعار السلع والزيوت عالميا، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار صرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقة الدعم في صورة سلع تموينية من بين 30 سلعة مدعمة تطرحها الوزارة في منافذ البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا في فروع المجمعات الاستهلاكية.

استمرار صرف الخبز بعد الحذف من التموين

وحفاظا على استمرار حصول المواطن على الخبز المدعم، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار حصول المحذوفين من التموين على كامل حصتهم من الخبز البلدي يوميا، إذ شملت عمليات تنقية منظومة التموين التي بدأت في شهر يونية الماضي، حذف أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018 من التموين الشهري فقط مع استمرار قيدهم بمنظومة دعم الخبز.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية

ويوجه دائما الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين على مستوى المحافظات بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات والتي تحدد وزنه 90 جراما وقطره لا يقل عن 18 سنتيمترا.