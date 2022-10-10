بعد احتفالية «استيفانو ريتشي».. تحضيرات أمام الهرم لاستقبال حفل أزياء عالمي

تستعد وزارة السياحة والآثار لاستقبال حدث عالمي لا يقل أهمية عن احتفالية دار أزياء استيفانو ريتشي، الذي أقيم في معبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر.

وكشف مصدر في وزارة السياحة والآثار، عن اتفاق بين الوزارة ودار أزياء ديور العالمية؛ لعرض مجموعتها لخريف 2023 بحضور رجال أعمال وسياسين ونجوم سينما وشخصيات عامة من كل العالم سيأتون خصيصا لحضور العرض الذي اتفق أن يكون في الثالث من ديسمبر المقبل؛ لتكون مصر هي وجهة الدار العالمية الجديدة التي اعتادت خلال السنوات الأخيرة أن تطلق عروض مجموعة الخريف للرجال من منطقة أثرية وتاريخية في بلد حول العالم، وسبق أن قدّمت عروضًا في بريطانيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، والصين، وكوريا.

مكان وموعد العرض

وسييقام الحفل على مسرح الصوت والضوء بسفح الهرم، إذ يتم تجهيزه بأحدث أساليب الصوت والضوء والعروض البصرية، وإضافة ممشى عرض للأزياء، خصيصا لاستقبال 1000 مدعو من كل العالم؛ ليشهدوا عرض مصمم دار أزياء ديور «كيم جونز» الذي يحتفي في أزيائه بالطبيعة ومكوناتها، ومن المنتظر أن يقدم العرض أحد نجوم الدار العالميين.

جلسة تصوير أمام الهرم

يشار إلى أن الحدث لم تكن للمرة الأولى لدار أزياء «ديور» العالمية أمام منطقة آثار الهرم هذا العام، إذ اصطحبت ديور مجموعة من أشهر مدوني الموضة والأزياء العالميين؛ لإطلاق أحد إصدارات العطور، مارس الماضي، إذ نظمت جلسة تصوير من أمام الأهرامات للترويج للعطر الجديد.