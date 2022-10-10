قوافل علاجية مجانية بقرى برج العرب خلال شهر أكتوبر.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية تنظيم عدد من القوافل الطبية لمواطني قرى برج العرب للكشف والعلاج بالمجان تماما على نفقة الدولة.

وبحسب بيان المديرية، سيتم تنظيم عدد 4 قوافل علاجية جديدة بقرى مركز برج العرب على أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

مواعيد القوافل الطبية بقرى برج العرب

وأشارت المديرية الى أن هذه القوافل ستكون بمواعيد محددة في مراكز وقرى برج العرب على النحو التالي :

-قافلة يومي الأحد والإثنين 16 و 17 من أكتوبر الجاري في القرية المركزية.

-قافلة يومي الأحد والإثنين 23 و 24 من أكتوبر في قرية «بنجر السكر الخامسة».

-قافلة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 من أكتوبر في «قرية 18»

- قافلة في يومي الأحد والإثنين 30 و 31 من ذات الشهر في قرية «أبو زهرة».

قرى برج العرب ضمن خطة مبادرة حياة كريمة

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية أن القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف القرى الأكثر احتياجا، وتتضمن القوافل الكشف والتحاليل وصرف العلاج بالمجان للجميع.