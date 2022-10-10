ندوات توعوية بجهود مبادرة «حياة كريمة» في الجامعات الحكومية

تنظم مؤسسة حياة كريمة اليوم، ندوة توعوية بجامعة السويس، للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية، ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وعقدت المؤسسة ندوة توعوية بجامعة طنطا أمس، بحضور الدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا، ومحمد حسين محمود، نائب رئيس الجامعة.

حوارات جماهيرية في الجامعات المصرية

ومن المقرر أن تعقد المؤسسة 3 ندوات غدا في جامعات «الإسكندرية، وبني سويف، وقناة السويس»، كما تعقد 3 ندوات الأربعاء في 3 جامعات أخرى «كفر الشيخ، وجنوب الوادي، وأسوان»، إضافة إلى ندوة بجامعة أسيوط تعقد 16 أكتوبر الحالي.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة جدول محاضراتها بالجامعات المصرية خلال الفترة من 9 حتى 16 أكتوبر، كما يلي:

ندوات حياة كريمة

وبحسب ما أعلنته مؤسسة حياة كريمة، تنظم المبادرة الرئاسية مجموعة من الندوات بشتى محافظات الجمهورية في الجامعات الحكومية والخاصة، لتوعية الطلاب بأهداف المبادرة والتعرف بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، إضافة إلى الجهود التنموية المبذولة على الأرض تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة، لدعوة الحوار الوطني التي وجهت إلى مؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في محافظات الجمهورية كافة مع مختلف الفئات.