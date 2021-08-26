«ولاد البلد» داخل قرى برج العرب في الإسكندرية اليوم

كشف محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح، عن أماكن عرض «ولاد البلد»، الذي يبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى 5 سبتمبر المقبل، قائلا: «عروض ولاد البلد ستكون خلال الأيام المقبلة بمراكز برج العرب الجديدة، أبو صير وتوابعهم»، بالتعاون مع عدد من الوزارات منها «الشباب و الرياضة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، و جمعيات المجتمع المدني بالمدينة».

و قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يستعد اليوم ليبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» ويبدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب الغرينات، و ذلك ضمن مشروع المواجهة و التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و هو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، و تنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة و التجوال.

يذكر، أن عرض «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.