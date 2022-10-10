أبوشقة: قانون صناعة السيارات نقلة حضارية تواكب المشروع القومي للرئيس

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلي للسيارات، الذي جرى مناقشته اليوم الاثنين، نقلة حضارية تواكب المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي، في بناء دولة عصرية حديثه تضاهي الدول المتقدمة والكبرى.

أبو شقة: قمة المناخ بداية لمواجهة الأخطار وحماية البشرية

وقال وكيل مجلس الشيوخ، الذي ترأس الجلسة البرلمانية، اليوم، إن القانون سيترجم تحركات الرئيس في الانطلاق نحو العالمية، خاصة أن مصر تسير بخطوات ثابتة في هذا المضمار، باستضافتها القمه العالمية للمناخ، نوفمبر المقبل، وهي أكبر تجمع عالمي لحماية البشرية من الأضرار والأخطار التي تهدد المناخ.

وأشار «أبوشقة» في تصريحات صحفية، عقب الجلسة العامة اليوم، إلى أن القانون يحقق ما تؤكد عليه مواد الدستور رقم 27 و28 و46، التي أكدت على الصحة العامة، وأنها حق لكل إنسان، وكذلك النظام الاقتصادي الذي يحقق الرخاء من خلال آليات تساهم في تحسين حياة المواطن.

قانون صناعة السيارات

وأوضح وكيل أول «الشيوخ»، أن المجلس الأعلي للسيارات يحقق ما نصبوا إليه في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المحافظة على البيئة، وأن السيارات المصنعة والمستوردة الحديثة، ستكون بكفاءة عالية، وستعمل على تقليل التأثير والانبعاثات.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ، خلال الجلسة التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.