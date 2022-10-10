رئيس تحرير «علاء الدين»: ننشر إنجازات الدولة لتعميق الوعي الوطني لدى الأطفال

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتى، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل، إن القائمين على المجلة ينشرون موضوعات عن المشروعات القومية، وعرض إنجازات الدولة المصرية، بطريقة بسيطة وسهلة، حتى تساعد في نمو الحس الوطني عند الأطفال، وعدم تركهم عرضةً لما يُكتب ويُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

موضوعات تعمق أفكار المحبة والترابط بين الأطفال

وأوضح «الزناتي» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي، ورضوى حسن، المُذاع على فضائية «DMC»، أن الموضوعات المنشورة داخل مجلة علاء الدين، تعمق أفكار المحبة والترابط بين الأطفال، والتحذير من الاستماع للرسائل الخبيثة التي تترك أثرا سيئا داخل نفوسهم.

الأنظمة الحديثة التي يتابعها الأطفال

وأكد رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أنه لا يمكن البُعد عن الأنظمة الحديثة التي يتابعها الأطفال، الأمر الذي دفعنا لمواكبة متطلباتهم، ونشر ما يرغبون في مشاهدته والتفاعل معه، ومن هنا وصل عدد الزيارات الإلكترونية لصفحات المجلة في آخر شهرين لـ33 مليون شخص، الأمر الذي يؤكد نجاح المجلة في الوصول إلى شريحة كبيرة جداً من الأطفال.

أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية

وكان نادي دبي للصحافة قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الحادية والعشرين، تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور حشد من القيادات الإعلامية العربية وكِبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في العالم العربي.