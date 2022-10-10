رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

شيرين عبدالوهاب تتصالح مع حسام حبيب.. أصدقاء وزملاء في الفن

كتب:

محمود الرفاعى
05:52 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا منذ قليل، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

ياسر قنطوش: شيرين تكن كل الاحترام لحسام حبيب

وقال ياسر قنطوش في بيانه: أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

ياسر قنطوش: نهيب بالاعلام بتحري الدقة 

واختتم قنطوش بيانه قائلًا: نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء فس بيان الفنانة وفي النهاية تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب.

اقرأ المزيد:

بالصور.. شيرين عبد الوهاب تشعل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأقوى حفل لعام 2022

والدة شيرين عبد الوهاب تهنئها بعيد ميلادها: «أنتِ أحلى حاجة في الدنيا»

شيرين عبد الوهاب عن حفلها الأخير: مكنتش عاوزة أنزل من المسرح

أبرز مشاهد من حفل شيرين عبد الوهاب.. حضور أسرتها والاحتفال بعيد ميلادها
بقلم محمود الرفاعى