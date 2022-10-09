والدة شيرين عبد الوهاب تهنئها بعيد ميلادها: «أنتِ أحلى حاجة في الدنيا»

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها يوم أمس السبت الموافق 8 أكتوبر، وذلك وسط احتفال خاص في حفلها الغنائي الذي أحيته في إحدى الجامعات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرصت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إذ قالت: "عايزة أقولها كل سنة وهي أحلى حاجة في الدنيا ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا، والناس كلها بتحبها".

والدة شيرين عبد الوهاب تهنئها بعيد ميلادها

وتحدثت والدة شيرين عبد الوهاب أيضًا عن حرصها على حضور حفلها الغنائي، فقالت إنها كانت حريصة على أن تكون داعمًا لها، كما أنها تحب حضور حفلاتها وسماع صوتها على المسرح.

يذكر أن والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت حريصة على حضور حفلها الذي أقيم أمس فى مدينة السادس من أكتوبر، ورحبت بها شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها على المسرح، كما أنها قدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة منها "بص بقى" و"جرح تاني" و"مشاعر" و"وكده يا قلبي" وغيرها من أغانيها المميزة.