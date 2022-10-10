«الصيادلة» تطالب «المهندسين» بإعادة النظر في تفعيل تطبيق صرف الأدوية

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا إلى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لمطالبته بإعادة النظر في البروتوكول الذي أعلنته نقابة المهندسين لتغطية خدمة الصيدلية «أون لاين» بخصم يصل لـ20% عن طريق تطبيق «نقابتي»؛ لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة ولائحة آداب المهنة رقم 198 لسنة 1970.

نقابة الصيادلة

وأوضحت نقابة الصيادلة، في خطابها عدم قانونية بيع الأدوية عن طريق التطبيقات الإلكترونية (أون لاين)، وكذلك عدم قانونية تقديم خصومات على أسعار الأدوية عن طريق تنظيم بروتوكولات إلزامية بتقديم خصومات على الدواء وهو ما يعد مضاربة محظورة قانونًا، كما أن الأدوية مسعرة جبرياً، والحصول على الأدوية بسعر أقل من التسعيرة المحددة له أن يفتح الشكوك حول مصادر الحصول على هذا الدواء ومدى سلامته وصلاحيته.