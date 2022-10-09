أول تعليق من «الصيادلة» بعد وفاة الطفلتين إيمان وساجدة: نثق في تحقيقات النيابة

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر، الصيادلة، بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات، درء للشبهات، وسدًا لباب الذرائع، حفاظًا عليهم من التعرض للمسائلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

وتقدمت النقابة، ببالغ الحزن والأسى وصادق المواساة لأسرة الطفلتين إيمان وساجدة في فاجعتهم، سائلين الله عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

النقابة العامة لصيادلة مصر

أضافت النقابة العامة لصيادلة مصر، في بيان لها: «تود النقابة أن توضح بعض النقاط المهمة التي أثير بشأنها لغط بشأن واقعة الطفلتين والتي نتناولها فيما يلي»:

- دون استباق لتحقيقات النيابة العامة، لكن طبقًا لما تم تداوله بوسائل الإعلام، فإن سبب الوفاة لم يكن بسبب طريقة الحقن، حسما للجدل المثار بشأن عدم دراية الصيادلة بطريقة إعطاء الحقن، إذ أن الواقع يشهد أن أكثر من مليون مواطن يوميًا يرتادون الصيدليات العامة، من أجل الحقن بالأدوية المختلفة دون أي شكاوى تذكر في هذا الشأن.

- من الملاحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد ردات الفعل التحسسية من بعض أنواع المضادات الحيوية المتداولة منذ سنوات طويلة، لعل ذلك يأتي بالتزامن مع انتشار الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها، التي تنتج في مصانع غير مرخصة، وهو ما يجب أن يتم التصدي له من خلال تشديد الرقابة والمتابعة للسوق الدوائي، خاصة أن الضحية دائما يكون الصيدلي، حال كونه المتعامل المباشر مع المريض.

- أن النقابة العامة للصيادلة، على ثقة تامة من أن تحقيقات النيابة العامة، ستكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وتوضح السبب الرئيسي في وفاة الطفلتين، بعد دراسة الأسباب المختلفة، وسؤال كل الأطراف التي لها علاقة بالأمر، بعيدا عن التكهنات والهجوم غير المبرر على الصيادلة.

وفاة طفلتين بسبب حقنة خاطئة

وتعود الواقعة إلى وفاة طفلتين بسبب حقنة خاطئة، في منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، إلى يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، إذ عانتا من ارتفاع في درجة حرارتهما، وتوجهت بهما الأم إلى الطبيب الذي وصف لهما علاج غير متوافر في الصيدليات ومنحت الصيدلانية الطفلتين سجدة وإيمان بعقار خافض للحرارة، بديل المضاد الحيوي ولكنهما شعرا بإعياء شديد، فأسرعت الأم إلى المستشفى، لعلها تنقذهما، لكن بعد فوات الأوان، توفيت ابنتيها بين يديها.