عضو نقابة الصيادلة: يحق للصيدلي وصف دواء للمرضي بواقع 220 مادة فعالة

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن الدواء هو منتج ذا طبيعة خاصة يستخدم للوقاية أو العلاج أو تحسين الحالة الصحية للمريض، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين العالمية أو المحلية المنظمة للدواء بشكل عام، واهتمت الدولة بهذا القطاع عبر إنشاء هيئة الدواء المصرية وما تصدره من تحذيرات.

عطا الله: يجب أن يخبر المريض حالته الصحية بدقة

وأضاف «عطا الله»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصيدلي يحق له وصف بعض المنتجات الدوائية البسيطة بواقع 220 مادة فعالة بحسب المحاذير الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن يخبر المريض الطبيب الصيدلي حالته الصحية بدقة.

عطا الله: هناك الكثير من الحالات يجب فيها العودة للطبيب

واستطرد: «بالنسبة للحالات الأكثر تعقيدا فيجب عليهم الرجوع للطبيب لأنه من يقوم بالتشخيص ويكتب العلاج المناسب، ومن ثم العودة إلى الصيدلي من أجل دراسة مثل تلك الأدوية، وهناك استخدامات خاطئة للأدوية ويشمل الكثير من النقاط، منها عدم استكمال فترة العلاج التي وصفها الطبيب للمريض».

وأوضح أن بيع الأدوية في أي مكان دون الصيدلية هو أمر خاطئ وكثيرا من المواطنين ما يقعون فيه، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواطنين يقومون بشراء الأدوية من خلال صفحات الإنترنت أو باعة في الشوارع، «الدواء في العالم كله لا يتم بيعه إلا من خلال الصيدلية عن طريق روشته طبية، وما يباع على الإنترنت هو مكملات غذائية أو مستحضرات تجميل».

وتابع: «من أهم الأدوية اللي لازم تصرف بروشته هي المضادات الحيوية، وكثرة استخدامه بصورة خاطئة يضر المريض لأنه بيعمل مناعة وبيحفز الأجسام المضادة بصورة كبيرة وبيضعف من حالة المريض، وده بيؤدى إلى إصابة الشخص بحساسية أو يعمله مشاكل تانية».