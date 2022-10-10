مصرع مسنة وإصابة اثنين في تصادم سيارة أجرة بمقطورة نقل ببورسعيد

لقيت مسنة مصرعها وأصيب اثنان آخران اليوم، الإثنين، في تصادم سيارة أجرة مع مقطورة نقل بمحور طريق 30 يونيو جنوب بورسعيد.

التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد مصابين، هما عادل إسماعيل أبو العينين إسماعيل 52 سنة، باشتباه ما بعد ارتجاج، وأسامة محمود إبراهيم محمد الهواري 64 سنة، بكسور وجروح كما وصلت إلى المستشفى مريم إسماعيل أبو العينين إسماعيل 74 سنة جثة هامدة، نتيجة تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل مقطورة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

التصادم بسبب السرعة الزائدة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة النقل اصطدمت بأخرى أجرة عند محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين ومصرع سيدة داخل سيارة الأجرة ويجرى رجال البحث الجنائي استكمال التحريات وسؤال شهود الواقعة.

وانتقل رجال مرور بورسعيد إلى مكان حادث لرفع السيارتين عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية وجرى التحفظ عليهما داخل إدارة مرور بورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.