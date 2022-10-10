إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة 

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كما جرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ لرجال الشرطة

وكانت البداية عندما ورد إخطار من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الشيخ زايد من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين أعلى محور الضبعة اتجاه الطريق الإقليمي دائرة القسم.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أنه حال سير ميكروباص أجرة قيادة سائق 30 عاما، يستقلها 5 ركاب أعلى محور الضبعة انفجر إطارها الأمامي الأيمن، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها علة جانب الطريق.

إصابة قائد السيارة

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكسر في الفقرة السادسة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والركاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما جرى نقل قائد السيارة والمصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وخروج المصابين عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة وإزالة آثار الحادث.

كما جرى التحفظ على السيارة، وبسؤال المصابين أيدوا ما جاء بالفحص، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.