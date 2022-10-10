أرملة الشهيد ياسر عصر بعد تخرج ابنها في كلية الشرطة: «الشهادة أفضل حلم للإنسان»

قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن الرئيس السيسي دائم الحرص على شكر أسر الشهداء، وهو أمر يقع في نفوس ذوي الشهداء بالفخر والاعتزاز والتقدير لتذكر الدولة والشعب لجهود الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم كي يحيا الوطن في أمن وأمان، متابعة: «أسر الشهداء تشعر بألم الفقد خاصة بعد غياب الأب بشكل مفاجئ، وتكريم الرئيس السيسي لنا فخر وشرف كبير».

صفات جمعت بين الشهداء

وأوضحت «الشامي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الشهداء تجمعهم صفات التضحية والفداء والتواضع وحب الخير للناس والإقدام والشجاعة فداء للناس، متابعة: «زوجي استشهد وكل نقطة دم منه كانت حماية لروح مواطن، وكان وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وحينما تلقى إخطارا بالحريق توجه بنفسه لمكان الحادث بالرغم من عدم اختصاصه المباشر إلا أنه فضل أن يضحي بنفسه من أجل أمان المواطنين».

تفاصيل استشهاد اللواء ياسر عصر

وأشارت إلى أن زوجها الشهيد كان دائم التواجد في مناطق المرور لتفقد الحالة الأمنية، وتحرك فور تلقيه بلاغ الحريق وكان بصحبة قوات الحماية المدنية إلى أن استشهد، مضيفة أن نجلها تخرج اليوم في كلية الشرطة ولها ابن آخر في الفرقة الثانية بكلية الشرطة: «ابنى الكبير طلب أنه يتخصص في الحماية المدنية بناء على رغبته، وكلنا عارفين أننا هنموت في يوم من الأيام لكن لما نموت شهداء أفضل مكانة ممكن أي إنسان يتمناها».