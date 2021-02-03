«ضابط لا يهاب الموت».. إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 72 لسنة 2021، بإطلاق اسم اللواء الشهيد ياسر حسن عصر وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي، التابع لغدارة طوخ، تقديرا لشجاعته وبطولاته، حيث استشهد وهو يمنع حريق كاد أن يودي بكارة داخل محطة مترو مسرة بالقاهرة.

وكان الشهيد، لقى مصرعه خلال تدخله مع للسيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة «مسرة» على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة، ولم ينظر الشهيد إلى رتبته، فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق، إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية، بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو، من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.

ووجهت أسرة الشهيد وعلى رأسهم زوجته، الشكر للمحافظ علي تخليد ذكرى الشهيد، وإطلاق اسمه على مدرسة بمركز طوخ، مؤكدين أن الشهيد يعد رمزا لكل ضباط الشرطة الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن الوطن.

وقالت أزملة الشهيد، إن اللواء ياسر عصر، كان يؤدي واجبه بذمة وصدق ويعشق عمله، حتى أنه كان يغيب عن البيت بالأيام من أجل أن يؤدي عمله على أكمل وجه، موضحة أنه ساهم في إنقاذ الكثيرين ممن حاولوا الانتحار والتخلص من حياتهم في محطات القطارات والمترو، خلال فترة عمله، مشيرة إلى أنها وأبنائه في منتهي الفخر من بطولاته.

كان اللواء الشهيد، استشهد أثناء محاولته السيطرة على حريق بمترو الأنفاق، نوفمبر الماضى حيث اتشحت قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية مسقط راس الفقيد بالسواد

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق

أكد المحافظ ان القرار يأتي تقديرا لرجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون