أرملة الشهيد ياسر عصر بعد التكريم: تمنيت تقديم الشكر للرئيس وللداخلية

أكدت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أنها كانت تتمنى أن تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والداخلية، كما كانت تتمنى أن تحكي عن بطولات زوجها الكثيرة، خلال كلمتها بعد تسلمها تكريم زوجها باحتفال عيد الشرطة اليوم، لكنها لم تستطع بسبب تأثرها بغياب زوجها عنها.

فخر واعتزاز

وأعربت «الشامي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنها شعرت اليوم بفخر واعتزاز ممزوجين بالآلم، لأن زوجها كان غاليا بدرجة كبيرة لديها، مصرحة أنها كانت تتمنى أن يكون متواجد اليوم ليرى بنفسه تكريم بلده له، لكن هذا قضاء الله.

رجل عظيم

وقالت: «زوجي كان رجل عظيم ومتفوق طوال حياته»، وكان يؤمن بمبدأ أنك لابد ان تبذل قصارى جهدك، حتى يوفقك الله وتصل إلى ما تريده، مؤكدة أنه كان محب لعمله بدرجة كبيرة، وحياته كانت تتمحور حول عمله.

طلقات نارية

وأشارت إلى أنها كانت ترافق زوجها هي وأولادها إلى كل مكان، حاكية أنه في عام 2013 كان مأمورا لأحدى أقسام محافظة قنا، فكانوا يسكنون باستراحة فوق مركز الشرطة هذا مباشرة، وفي وقت الاحتجاجات، كانوا يقومون بإغلاق كامل لكل المركز، ولم تكرر الأمر أكثر من مرة بدأ يعتادوا هذه الفعلة، ويعتادوا على هذه الظروف المعيشية الصعبة بحكم طبيعة عمل زوجها، لدرجة أنها استيقظت في إحدى المرات على صوت طلقات نارية، ووجدت زوجها يسارع في العودة إلى مقر عمله.

وتابعت «حينها قال لي متخافيش لو حصل أي حاجة، أنا مرتب هترجعوا مصر إزاي»، لافتة أنها شعرت حينها أن الله يؤهلها، لما هي قادمة عليه من استشهاد زوجها.

وأوضحت أن حينها طلبت من زوجها ألا يخرج، ولا يعود للعمل، حتى لا يحدث له أي مكروه، فما كان منه إلا أن يقول لها «الناس الموجودة في المركز دي مسؤولة مني، وهيعملوا ايه من غيري».