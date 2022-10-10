رئيس «الوفد»: نستلهم من نصر أكتوبر روحا تصلح لكل عصر وحين

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن ذكرى نصر أكتوبر ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، إذ يستلهم من النصر العظيم روح تصلح لكل عصر ولكل حين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الصالون الثقافي بحزب الوفد مساء اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «حرب أكتوبر بعد نصف قرن» برعاية ومشاركة الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة الحزب.

الفضل في الانتصار كان لله عز وجل

وأشار رئيس الوفد إلى أن هزيمة يونيو67 كان المسئول عنها والسبب فيها غياب الديمقراطية وحكم الفرد وغياب الحقوق والحريات، موضحا أن ثورة يوليو تحدثت عن تفعيل الديمقراطية، ولم يتم تفعيل هذا البند، والفضل في الانتصار كان لله عز وجل والتخطيط ووحدة والرئيس أنور السادات.

وأضاف رئيس الوفد أن مصر التي حاربت وانتصرت، قادرة على أن تحول روح أكتوبر إلى أداة للعمل والبناء من أجل مستقبل أفضل للوطن، موجها التحية لرجال القوات المسلحة قائدًا وقيادة وضباطا وأفراد جيش مصر العظيم ودرعها القوي، الذي يجدد الدم في عروق الأمة المصرية.

وأكد أن جيش مصر يقدم دائما خيرة أبنائه فداء لهذا الوطن، ويقود معركة العزة والكرامة من أجل البناء والتعمير في كل ربوع الوطن، لافتا إلى أن حزب الوفد الذي يجسد الوطنية المصرية يكرم اليوم رموزا من أبناء مصر من قادة الحرب المجيدة، الذي نستلهم معا روح أكتوبر الخالدة وكيف نستفيد منها بعد نصف قرن من الزمان.

واختتم: «في النهاية.. نؤكد أن حزب الوفد المصري هو جزء من الدولة الوطنية، وهو داعم لكل عمليات البناء، ومدافع عن كل أفكار التقدم والتطوير».

من جانبه وجه الفنان التشكيلي حسين نوح الشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على الكلمة التي ألقاها والتي تتميز بالوطنية، مؤكدًا أن حزب الوفد يعلم جيدا أن أزمة مصر الآن هي أزمة تنويرية، ويعمل عليها جاهدًا.

وأضاف أن من شارك بالغناء يشارك بالبناء ويجب أن نتحدث عن يستمر الحديث عن نصر 1973، حتى تتعلم الأجيال كيف يكون الانتماء للوطن والتضحية من أجله، مشيرا إلى أن هناك حالة سيولة فنية واعتقد أن هناك لا وعى يجعلهم لا يدركون ما حدث في 1973 الشكل التي يليق بها، لذلك يجب توعية الشباب ورفع حالة الانتماء.

وتابع:«الرئيس السادات اتصل بمحمد نوح وطلب منه أن يذهب لسيناء ليغني، وبالفعل قمنا بغناء مدد وغيرها من الأغاني الوطنية داخل سيناء، وهذا يؤكد على أهمية الفن الذي يعلم الانتماء، ومن ثَمّ يجب الاهتمام بتقديم فن يساهم في زيادة الانتماء».

وقال الدكتور السيد نجم المتخصص في آداب الحرب، إن نجيب محفوظ قال انه لم يكتب عن الحرب لأنه لم يتجند ولم يدخل الجيش، مشيرا إلى أن أدب الحرب والمقاومة ثلاث مراحل وهى ما قبل المعارك وخلال المعارك وبعد الانتهاء من المعارك .

وأضاف أنه تعامل بشكل مباشر مع الجنود خلال الحرب، قائلا: «جاءني جندي مصاب وكان يجب أن يتم تحويله للقاهرة من السويس لتلقي العلاج، ولكنه رفض ذلك وقرر العودة للمعركة بدون تلقي العلاج وجندي آخر حمل قطعة من علم إسرائيل ليكون إهداءً لزوجته».

وطالب المتخصص في آداب الحرب، الدولة برصد كل ما حدث في حرب أكتوبر 1973 وتحويلها إلى أعمال درامية حتى يتعلم منها الأجيال معنى الوطنية.

وفي الختام كرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، المشاركين في فعاليات احتفالات الصالون الثقافي لحزب الوفد بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء محي نوح بطل الصاعقة المصرية واللواء محمد عبد القادر بطل المدفعية المصرية، كما كرم رئيس الوفد الدكتور السيد نجم المتخصص في آداب الحرب والفنان التشكيلي حسين نوح، حرم الكاتب الصحفي حازم هاشم تكريمًا لروحه الخالدة على ما قدمه من مؤلفات وكتابات رصدت الصورة الحقيقية لنصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك بحضور قيادات وأعضاء الحزب من المحافظات ونخبة من رجال السياسة والفن وعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، كان منهم اللواء محي نوح بطل الصاعقة المصرية واللواء محمد عبد القادر بطل المدفعية المصرية والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والدكتور السيد نجم المتخصص في آداب الحرب والفنان التشكيلي حسين نوح، ويدير النقاش الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.