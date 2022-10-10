أماكن دفع مصروفات الحصول على التابلت للصف الأول الثانوي بالإسكندرية

نوهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على جميع طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد، سرعة سداد قسط تأمين التابلت حتى لا يسقط الحق في التغطية التأمينية، وتتم عملية السداد عن طريق البريد بالرقم القومي الخاص بالطالب.

فتح الحساب الخاص بتأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أشارت مديرية التعليم بالإسكندرية في بيان لها أنه جرى فتح حساب خاص بتأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بمكاتب البريد، وعلى ولي الأمر أو الطالب التوجه إلى مكتب البريد الخاص بمنطقته ومعه صورة شهادة ميلاد الطالب لدفع التأمين وقيمته 105 جنيهات، و الاحتفاظ بالإيصال وصورتين منه وتقديمه مع باقي الأوراق عند استلام الطالب التابلت.

الأوراق المطلوبة للحصول على التابلت

ترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوب تقديمها لاستلام التابلت للصف الأول الثانوي وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وهي:

- صورة من شهادة الميلاد الخاصة الطالب.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأمين في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

ـ إقرار تسليم التابلت بتوقيع ولي الأمر.

مكاتب البريد لدفع المصروفات بالإسكندرية

هناك عدد من مكاتب البريد المفتوحة لخدمة المواطنين من الأحد إلى الخميس يمكن دفع المصروفات بالإسكندرية:

- الحرية و بريد، وأبو المطامير، والقرية الأولى.

- بنجر السكر، ومريوط، وقرية بغداد الإسكندرية.

- مركز أبو المطامير، وبغداد مريوط، وبورسعيد مريوط.

- مشروع الخريجين العامرية، والهوارية، والقرية 15 بنجر السكر.

- مرغم، ومساكن الزواج الحديث بالعامرية، وأحمد عرابي.

- الجزائر مريوط، وقوبانية لوقين ومركز كفر الدوار.

- نادى الاوليمبي، والمطار، ومجمع سموحة للطرود المعاشات.

- جمعية خورشيد البحرية، ونادى شاطئ المعلمين بالإسكندرية.

العوايد، والقرية الأولى ابيس، وعزبة محسن، ومصطفي إسماعيل.

- القرية العاشرة ابيس، والمهاجرين الإسكندرية، والمراغي.

- العامرية، والمنطقة الحرة هيئة الاستثمار وقرية الشروق.

- الفردوس بيانكى، وابيس 7 ، ومرور العجمي، والنهضة.

- إسكان مبارك، وقرية فلسطين، والناصرية مريوط، وكينج مريوط.

- نادى شاطئ المعلمين ، ومساكن دربالة، والرأس السوداء.

- نادى سبورتنج وغيرها من مكاتب البريد التي تعمل من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا يوميا.

تغطية حق التابلت بالكامل في حالة عدم سداد المصروفات

وأشارت المديرية إلى أنه في حالة عدم التزام الطالب أو ولي الأمر بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية وبعدها يسدد الطالب أو المعلم قيمة الجهاز كاملة في حالة الفقد أو التلف.