«تابلت الثانوية العامة» يصل المديريات التعليمية لتوزيعه على الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توزيع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكّدة أنَّ فريق من قيادات المديرية وفريق العمل من الأمن وشئون الديوان والمخازن والتوريد تواجد خلال استلامه، وتمّ توزيعه على الإدارات التعليمية.

تسليم عدد من المديريات التعليمية وفقاً للخريطة أجهزة التابلت

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ تسليم عدد من المديريات التعليمية وفقاً للخريطة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي علي أن يتمّ توزيع التابلت علي تسليمها للإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الإدارات التعليمية ستورد أجهزة التابلت على المدارس لتوزيعها علي الطلاب خلال الأيام المقبلة بشرط أنَّ يتمّ دفع قيمة تغطية التأمينات الخاصة بالتابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

قيمة تأمين التابلت 105 جنيهات

وأشار المصدر، إلى أنَّ قيمة تأمين التابلت 105 جنيهات يتمّ سدادها في البريد المصري بالرقم القومي، مؤكّداً أنَّه لا يتمّ تسليم التابلت للطلاب إلي بعد سدادها، مشيراً إلى أنَّ عدم سداد الرسوم يسقط لطالب والمعلم حقه في التأمين.

- سداد قيمة التأمين لطلاب الصف الأول الثانوي السنة التأمينية الأولى.

- سداد قيمة التأمين لطلاب الصف الثاني الثانوي عن السنة التأمينية الثانية.

- سداد قيمة التأمين لطلاب الصف الثالث الثانوي عن السنة التأمينية الثالثة.

وهنأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالميّ للمعلم، معرباً عن شكره وتقديره لكل مُعلم ومُعلمة يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في نشر العلم وإنارة العقول في مختلف المجالات والعلوم بين أبنائنا الطلاب.

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة دور المعلم الرائد في بناء الأجيال وتكوين الشخصية المصرية السوية، إذ يحرصون كل الحرص على بذل أقصى طاقاتهم من أجل هذا الهدف السامي، بجانب سعيهم الدؤب لغرس القيم والمُثل العليا والقدوة الحسنة لأبناؤهم كما يعملون في ظروف استثنائية وينجزون العمل في جميع المواقف فهم جنود مجندة للمصلحة العامة يعملون علي قلب رجل واحد من أجل مستقبل مصر.