تستعد مدارس الثانوية العامة، خلال أيام، لتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام، وسط تحذيرات من وزارة التربية والتعليم بتطبيق عقوبة تهكير تابلت الثانوية العامة على أي طالب يتسبب في خروج الجهاز من المنظومة.

ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن عقوبة تهكير تابلت الثانوية العامة، وهل يمكن أن يصل الأمر إلى الحرمان من دخول الامتحانات أم لا، خاصة وأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن امتحانات هذا العام إلكترونية 100%.

عقوبة تهكير تابلت الثانوية العامة بعد التحديث 2021.. قانون مكافحة الغش

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن من يقوم بتهكير التابلت أثناء امتحانات الثانوية العامة يكون هدفه الغش ومن ثم سوف تطبق الوزارة عليه قانون مكافحة الغش الذى يقضي بالحرمان من الامتحان بجانب العقوبة الأخرى التي ذكرها القانون، مؤكدا أن الوزارة لديها الآلية التقنية والفنية لمراقبة أجهزة التابلت لدى الطلاب.

توزيع التابلت علي الطلاب خلال 3 أسابيع

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم بدء توزيع تابلت على طلاب الصف الأول الثانوية الجدد، خلال 3 أسابيع، وذلك بعد استيفاء قسط التأمين على التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونياً.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم طباعة كتب للثانوية العامة، مشيرا إلى أن المناهج ستكون موجودة على التابلت، بالإضافة إلى مصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة بسداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري، مؤكدة أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملة في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو الجزئي.