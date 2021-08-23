«التعليم» تجهز 700 ألف تابلت لدفعة الثانوية العامة الجديدة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على تجهيز ما يقرب من 700 ألف تابلت، لتسليمهما لطلاب الدفعة الجديدة للثانوية العامة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة، للعام الدراسي الجديد، كي تعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، منوهة إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما منضبطا.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد سيبدأ رسميا في 9 أكتوبر المقبل بجميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد، سيبدأ رسميا في جميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، يوم 9 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، من خلال تعقيم المدارس وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية، ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أن جميع المعلمين والإداريين سيتم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وزير التربية والتعليم: تعقيم جميع المدارس ضد كورونا استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على بداية العام الدراسي الجديد دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، تكون متصلة بغرف عمليات مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العام الدراسي لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم حدوث أي مشكلات تؤثر على العملية التعليمية.

وزير التعليم: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العام الدراسي الجديد

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الموجة الرابعة من كورونا، إذا حدثت في سبتمبر المقبل، لن يتم تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد، منوها إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة، للحفاظ على سير العملية التعليمية دون مشاكل.