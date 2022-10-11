«ثقافة السويس» تناقش دور المرأة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث

نظمت الإدارة العامة للدراسات والبحوث بإقليم القناة وسيناء الثقافى، بالتعاون مع ثقافة المرأة بالدراسات والبحوث بفرع ثقافة السويس، محاضرة بعنوان دور المرأة في مناهضة ظاهرة ختان الإناث، حاضرتها عبير علي بقصر ثقافة السويس.

دور المجلس القومي للمرأة في التنمية المستدامة

وتحدثت عبير، خلال المحاضرة، عن دور المجلس القومى للمرأة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين ومفهوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

محاور مفهوم العنف وأشكاله

وأشارت إلى أهم محاورها ومفهوم العنف وأشكاله ضد المرأة، والأسباب التى تؤدى لذلك وأهمية الحفاظ على الإطار الأخلاقى للأسرة والاهتمام بالمساواة فى التنشئة الاجتماعية للأبناء وبتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها.

للختان أضرار نفسية واجتماعية

وواصلت حديثها، مشيرة إلى أضرار ختان الإناث من الناحية النفسية والاجتماعية والجسدية للفتاة ومما يترتب عليه بالسلب فى حياتها الزوجية وأهمية تكريم المرأة فى الإسلام والحفاظ على كرامتها وحقوقها.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على نشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كل المجالات الفنية والثقافية بكل الأقاليم الثقافية وتحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.