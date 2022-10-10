تشجيع الاستثمار في سيناء.. 3 مراكز للخدمة و482 فرصة استثمارية وصناعية

وضعت الدولة خطة طموحة لتنمية سيناء، متضمنة مجموعة من القرارات والقوانين التى تشجع على الاستثمار فيها، لما رأته القيادة السياسية من أهميتها الاستراتيجية، ودعماً لأهاليها الذين قدموا الكثير من أجل الوطن عبر التاريخ.

وكشف تقرير مجلس الوزراء، حول المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة فى عمق سيناء، عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجارٍ ضخها بسيناء ومدن القناة 358.1 مليار جنيه، فى الفترة من عام 2013/2014 حتى 2022/2023.

فتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى 143 فرصة صناعية، بإجمالى 482 فرصة استثمارية وصناعية.

وذكر أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووصول إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية إلى 18 مليار دولار، تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة، موضحاً أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة صناعية، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنوياً.

وبلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنوياً، وتبلغ تكلفة المجمع الصناعى الحرفى بالعريش 50 مليون جنيه، فى حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بشرق بورسعيد 240 مليون دولار. كما تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والأكبر من نوعه بالشرق الأوسط، إضافة إلى إنشاء مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة 300 ألف إطار سيارات، و2.4 مليون إطار موتوسيكلات، فى حين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء الجارى تنفيذها 78.4 ألف فدان.

تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات بقروض 2 مليار جنيه

وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات بقروض 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وتمويل 5614 مشروعاً من المشروع القومى للتنمية «مشروعك» بقروض 804.4 مليون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، حتى أغسطس 2022.

وكشف تقرير «التخطيط»، الخاص بخطة العام المالى الحالى، أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية شمال وجنوب سيناء بلغت 21.1 مليار جنيه، منها 14.1 مليار جنيه لشمال سيناء، وجملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء 7 مليارات جنيه.

بدوره، قال د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القيادة السياسية وضعت تنمية سيناء على خارطة التنمية والاستثمار المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن خطة تنمية سيناء كانت بدايتها منذ عام 2014 بتكلفة تقدر بـ20 مليار دولار، حيث تم تنفيذ مجموعة من الأنفاق لربط شرق القناة بغربها، وإقامة مجموعة من الطرق داخل سيناء بأطوال 1925 كيلومتراً فى 24 محور طريق، وغيرها من المشروعات القومية والتنموية، ومشروع تنمية سيناء فى السنوات الماضية أصبح يشمل جميع القطاعات، دون التركيز على قطاع واحد فقط، من خلال استغلال المقومات التعدينية والطبيعية والسياحية والأثرية الموجودة فى سيناء.