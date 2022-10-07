تعرف على موعد آخر أيام الإجازات في 2022.. قرار مجلس الوزراء

آخر العطلات الرسمية في 2022، من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث بالتزامن مع اقتراب العام الميلادي من نهايته، إذ يبحث العاملون بالقطاع العام والحكومي والخاص عن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إذ أنها فرصة للراحة والاجتماعات الأسرية.

ونستعرض في السطور التالية، آخر أيام العطلات الرسمية في 2022، وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء.

آخر أيام الإجازات في 2022

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، فان آخر إجازة رسمية في العام الجاري هي يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، بمناسبة المولد النبوي الكريم 1444 هــ، فقد جرى إعلان يوم السبت 8 أكتوبر إجازة رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص مدفوعة الأجر، من قبل مجلس الوزراء.

ويحصل العاملون بالقطاع العام والخاص على 3 أيام متتالية كعطلات رسمية، وهي يوم الخميس 6 أكتوبر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، ويوم الجمعة 7 أكتوبر عطلة أسبوعية، والسبت 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الكريم.

العطلات الرسمية القادمة

ولا توجد أي عطلات رسمية في نوفمبر أو ديسمبر وحتى نهاية العام الجاري، ووفق المتعارف عليه فإن أول إجازة رسمية تالية يحصل عليها العاملون بالقطاع العام والخاص هي يوم 7 يناير 2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأقباط الأرذوكس الشرقيين.

الإجازات في قانون العمل

وفضلا عن العطلات الرسمية التي يقرها قانون العمل، فقد أقر عددا من الإجازات التي يحصل عليها العامل ومنها الإجازة السنوية إذ ينص على أنها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى عاما كاملا في العمل، ويرتفع عدد الأيام لـ 30 يوما لمن تجاوز الخمسين، ولا يجوز لصاحب العمل منعها أو حرمان العامل منها إلا لأسباب قهرية، ويجري تعويض العامل عنها.

ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية أو الأجر للعامل كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.