خبير استزراع سمكي: المشروعات العملاقة ساهمت في تطوير المنظومة

قال مصطفى حسنين، خبير استزراع سمكي، إن القطاع تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع تنوع المزارع والمشروعات العملاقة، كبحيرة غليون وغيرها، وكذا المشروعات الصغيرة الموجودة في الأماكن الصحراوية المسطحة الجديدة.

حسنين: الاستزراع السمكي يساعد في زراعة أنواع مختلفة

أضاف «حسنين»، خلال استضافته ببرنامج «مصر بتبني»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التنوع في المزارع السمكية هي من أهم الميزات التي تعطينا نوعا من الأمان في الاكتفاء الذاتي بالاستزراع السمكي، ويساعد في زراعة أنواع مختلفة من الأسماك وبأماكن مختلفة.

واستطرد: «دخول القطاع الخاص بشكل متكامل مع الجهود الحكومية، بيساعد على تطور القطاع ككل، والاستزراع السمكي مش مجرد مزرعة وأسماك، لكنه منظومة كاملة فيها منظومات العلف والمعاملات التي تتم على المنتج، وجهود القطاع بتتم بشكل جماعي».

الخدمات المكملة للاستزراع السمكي

وأوضح أن الخدمات المكملة للاستزراع السمكي، دائما ما ترفع من قيمة المنتج وتساعد في المنافسة بشكل متميز في قطاع التصدير، لافتا إلى أنه لاستخراج منتج جيد وموفر للمياه والطاقة هو الرقابة، والتحكم بشكل كامل في كل عوامل المزارع السمكية.

وتابع: «بقينا نشوف في السوق المصري أجهزة مكنتش موجودة قبل كده، بتعمل تسجيل للبيانات بشكل مستمر، ومنتجات مساعدة لعملية الاستزراع السمكي، سواء كأدوات أو مدخلات إنتاج، وأصبح لدينا إمكانيات غير محدوده للمشروعات الحديثة».