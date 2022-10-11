في عيد ميلاده الـ61.. تعرف على سبب انفصال عمرو دياب وشيرين رضا

يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الحادي والستين، والذى يتزامن سنويا مع الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وحتى اليوم ما زالت زيجة عمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا محل حديث ومثار اهتمام، رغم انفصالهما منذ سنوات.

عمرو دياب: انفصالي قسمة ونصيب

ذكر الفنان عمرو دياب سبب طلاقه من زوجته الأولى شيرين رضا، قائلا: «أنا دايما بقول إن الجواز والطلاق قسمة ونصيب، وإحنا مغلطناش ولا بنتنا غلطت، الطلاق سره الحقيقي إن لازم يكون في ريس في المركب مش اتنين، وأنا فضلت أكون لوحدي، أنا مضيت على فيلم (ضحك ولعب وجد وحب)علشان في عمر الشريف، وأنا البطل بقى، بس أكيد اسمي هيبقى بعد عمر الشريف ويسرا، وده مش تواضع مني ده الاتفاق بينا في التعاقد».

تعامله مع الممثلين

وواصل عمرو دياب خلال استضافته في لقاء تليفزيوني سابق مع المحاور الكبير مفيد فوزي: «وأنا بتعامل مع الممثلين كأصدقاء وزملاء، بتعامل مع يسرا كزميلة ومبحطش في دماغي إنها يسرا بتاعت السينما، وهي بتوجهني كتير، وعمر الشريف عظيم جدا، أنا في التمثيل مجتهم إنما في الغناء مجتهد بزيادة حبتين، وعمل الأغنية أصعب من الفيلم لأن الفيلم ساعتين وفي حاجات بتشيل حاجات، إنما الأغنية بتقول كل حاجة في 5 دقايق، دوري في الفيلم بلطجي بس أنا مبحبش البلطجة في الحياة لأنها مش آدمية».