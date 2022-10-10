 حياة كريمة: 860 مشروعا بمركز الحسينية في الشرقية.. أبرزها مياه الشرب والمدارس

قال الدكتور أسامة عبد القادر، منسق مبادرة حياة كريمة بشمال الشرقية، إن المبادرة حاليا موجودة في مدرسة العمدة بقرية الظواهرية بمركز الحسينية في الشرقية، وهي من المدارس حديثة الإنشاء ضمن المبادرة لتخفيف الكثافة الطلابية التي كانت تعاني منها القرية على مدار العقود الماضية، لافتا إلى أن مركز الحسينية هو المركز الوحيد الذي دخل في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ويتضمن 41 قرية و760 تابعا بإجمالي عدد مشروعات 860 مشروعا.

طفرة في الحياة بقرى مركز الحسينية

وأوضح «عبد القادر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مشروعات حياة كريمة أحدثت طفرة في الحياة بقرى مركز الحسينية، مشيرا إلى أنه قبل تنفيذ المشروعات يعقد لقاءا مجتمعيا مع أهالي لمعرفة نقاط القوة والضعف والمميزات التي تتميز بها القرية لتحديد المشروعات إن كانت زراعية أو صناعية أو حرفية، وبناء عليه تضع المبادرة خطة تطوير القرية.

استفادة 60 ألف مواطن بالشرقية

وأشار الدكتور أسامة عبد القادر إلى أن هناك نحو 60 ألف مواطن تلقوا الخدمة اليوم من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل في القرية يتضمن الخدمات الزراعية والبيطرية ونقطة شرطة ووحدة إسعاف، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن دون أن يضطر للسفر للمدينة، لافتا إلى أن كل قرية بها وحدة صحية بين إنشاء جديد أو رفع كفاءة بما يشكل طفرة في حياة المواطن بالقرية.

نسب إنجاز مشروعات مياه الشرب وصلت لـ100%

وأكد منسق مبادرة حياة كريمة بشمال الشرقية أن نسبة الإنجاز تختلف من قطاع لأخر ووصلت في قطاع مياه الشرب إلى 100%، وبدأت المحطات في التشغيل الفعلي ووصلت المياه النقية للمواطن.