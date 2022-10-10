محافظ كفر الشيخ: ارتفاع مشروعات «حياة كريمة» لـ603 في مطوبس

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مشروعات «حياة كريمة» التي تشهدها قرى وتوابع مركز مطوبس، مع المهندسة رباب يحيي، والمهندس أحمد عمر، مسئولي وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات.

مشروعات «حياة كريمة» في كفر الشيخ

وأكد المحافظ، أن مشروعات «حياة كريمة» التي تشهدها قرى وتوابع مركز مطوبس ارتفعت لـ603 مشروع متنوع في جميع القطاعات، وجرى الانتهاء من 85 مشروعا، وتنفيذ 26 مشروعا بالصرف الصحي، بنسبة تنفيذ 82%، و54 مدرسة، بنسبة تنفيذ 99%، وتبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 67%، وإنشاء 31 كوبري بنسبة تنفيذ 65%، و23 مشروع خاص بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 96%، وإنشاء 5 مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 98%، و5 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 97%، و16 مركز شباب بنسبة تنفيذ 97%.

إنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87%

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جاري إنشاء 6 نقاط إسعاف بنسبة تنفيذ 87%، و25 مشروع بقطاع الصحة بنسبة تنفيذ 58%، و10 مشروعات غاز طبيعي بنسبة تنفيذ 49%، و7 مشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 50%، و18 عمارة سكنية بنسبة تنفيذ 50%، و9 مشروعات خاصة بالاتصالات بنسبة تنفيذ 20%، و19 مشروعاً خاص بالكهرباء بنسبة تنفيذ 50%، و15 مشروعا خاص بالتنمية المحلية.