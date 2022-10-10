«حياة كريمة» تشارك في «تراثنا» بجناح لمنتجات مشروعات قرى المبادرة (صور)

شاركت مؤسسة حياة كريمة في معرض تراثنا، الذي يُقام في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الحالي، بجناح كامل لمنتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، الذين جرى تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منتجات مبادرة أنتِ الحياة

وتضمن المعرض منتجات عارضين من متدربي أنت الحياة، الذين جرى تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية، ومتابعة تطورات إنتاجهم، فيما شارك عارضين من 10 محافظات «القليوبية، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنيا، وأسوان، والوادي الجديد، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسكندرية».

منتجات يدوية من مخلفات النخيل

ويعرض في الجناح العديد من المنتجات التراثية والحرفية، وعلى رأسها منتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية والمفروشات ومشغولات الهاند ميد، ومنتجات يدوية من مخلفات النخيل، وتابلوهات وسجاد يدوي ومنتجات خوص، وتصنيع بامبو.

التمكين الاقتصادي

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في دعم متدربيها بهدف تمكينهم اقتصاديا، وإحياء الفنون التراثية ذات الهوية المصرية، والتي كان أولها منتجات مبادرة أنت الحياة في الفيوم والشرقية.