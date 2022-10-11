دعاء شرب ماء زمزم.. دار الإفتاء توضح

يحرص المسلمون خلال أدائهم الحج أو العمرة على شرب ماء زمزم، باعتباره ماء مبارك ومن السنة الشرب منه، وفي هذا الإطار تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا جاء مضمونه: «ما دعاء ماء زمزم وصحة حديث ماء زمزم لما شرب له، وما حكم العمل به؟».

دعاء شرب ماء

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي حول موضوع دعاء شرب ماء زمزم، موضحة أن ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة، والبيهقي في «السنن»، والمنقري في «فوائده»، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وله شاهد عند الدار قطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ -ضربها برجله فنبع الماء- وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ»

دار الإفتاء

واستعانت دار الإفتاء بأقوال عدد من العلماء بخصوص موضوع دعاء شرب ماء زمزم ومنها ما روى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله من غير زيادة: «وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللهُ»، وصححه الحاكم والبيهقي والمنذري وابن عينة والدمياطي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر، كما قال العلامة الحطاب في «مواهب الجليل»: وأما حديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، فقال فيه الحافظ السخاوي: رواه الحاكم، وقال: إنه صحيح الإسناد، وصحح هذا الحديث من المتقدمين ابنُ عيينة، ومن المتأخرين الحافظُ الدمياطي.

وتابعت دار الإفتاء في حديثها عن دعاء شرب ماء زمزم: وأصل هذا الحديث ما في مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ماء زمزم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»، وزاد الطيالسي: «وَشِفَاءُ سُقْمٍ».

واختتمت دار الإفتاء جوابها بالآتي: وبناءً عليه فالحديث المذكور له طرقٌ وشواهد يرتقي بها إلى الصحة، كما أفاد بذلك طائفة من الحُفّاظ، ويشرع الشرب من ماء زمزم لنيل خيري الدنيا والآخرة، وهو أمرٌ مجرّب، والله سبحانه وتعالى أعلم.