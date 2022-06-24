المسجد النبوي يستعد لاستقبال الحجاج بفتح 100 باب وتوفير ماء زمزم

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، خدماتها التنظيميةَ، اليوم، لتوجيه الحشود البشرية وتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوي خصوصاً في التفويج للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي هذا السياق، تم تهيئة جميع مرافق المسجد النبوي في إطار الاستعدادات للحج من خلال تشغيل الخدمات بدءا من فتح الأبواب البالغ عددها 100 باب و36 سلمًا كهربائيًا وعاديًا، وكذلك الإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته، وكذلك توفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وجميع الخدمات فيه.

تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات في المسجد النبوي

أيضا ذكرت الوكالة أنه تم تسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي فروضهم في جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

تجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة

وذكرت الوكالة أن إدارة تنظيمِ الزيارة والتفويج التابعة للإدارة العامة للحشود تقوم بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي هدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة.

كما تهدف للتأكد من تصاريح الدخول عند نقطة الفرز المؤدية إلى الروضة الشريفة من خلال أجهزة مخصصة لقراءة الباركود إلى جانب تجهيز وترتيبَ مواقع انتظار الزائرين قبيل دخولهم للروضة الشريفة والإشراف على تنظيم 650 زائرا داخل الروضة الشريفة خلال الفوج الواحد وترتيب آلية دخولهم وخروجهم.