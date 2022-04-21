الصائمون بالمسجد الحرام يستهلكون 13 مليون لتر من ماء زمزم للإفطار

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، عن تقديم 13 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال عشرين يومًا من أيام شهر رمضان، حتى الآن، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

توفير 5 ملايين عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه جرى تأمين 13 مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير 5 ملايين عبوة ماء زمزم و20,000 حافظة سعة ٤٠ لترًا، في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة لـ80 عربة ذكية سعة 80 لترًا.